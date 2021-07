Administradas 1.000 vacinas contra a covid-19 no primeiro 'Open Day' no Madeira Tecnopólo

Foram administradas 1.000 vacinas da AstraZeneca no primeiro 'Open Day' que decorreu esta terça-feira, 20 de Julho, no Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopólo.

Das 1.000 vacinas administradas, 600 correspondem à primeira dose e 400 doses correspondem à vacinação completa.

O processo de vacinação em modalidade 'casa aberta' aconteceu das 9 às 18 horas, sem agendamento. Conforme o DIÁRIO já havia noticiado a procura foi grande, sendo que grande parte da população que se deslocou até ao Centro de Vacinação do Funchal eram jovens dos 18 aos 25 anos.

Ao DIÁRIO, Herberto Jesus, director regional de Saúde destaca que o primeiro 'Open Day' para vacinação contra a covid-19 foi "um sucesso".