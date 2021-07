Chega acusa CMF de incapacidade, falta de planeamento e má gestão do trânsito na cidade

Miguel Castro, candidato pelo Chega à Câmara Municipal do Funchal, pronunciou-se esta quarta-feira, 21 de Julho, contra o projecto ‘Monumental Acessível’, que compreende a criação de uma ciclovia na Estrada Monumental.

Num comunicado enviado à comunicação social, o candidato considerou a ideia "descabida e disparatada".

Avaliando como seria o já pandemónio na estrada monumental se já assistíssemos á actividade económica normal, poderá ser concluído, o maior 'Calcanhar de Aquiles' desta vereação socialista e afins, o partido entende a frenética onda ambiental possam preconizar um conjunto de obras financiadas e determinadas por fundos europeus, mas não entende que essas mesmas obras não abonam os mesmos propósitos do qualidade de vida e bem estar da população e sendo mesmo contrários a esses desígnios, causando um autêntico flagelo para quem circula nessa artéria e poderia ser compreendido se essa mesma ciclovia for circulada por veículos para esse fim, mas o que é um facto que a ciclovia no troço já existente circula tudo menos bicicletas, revelando-se uma obra completamente desnecessária visto que não existe pré-disposição de ninguém para uma mobilidade inadequada a nosso relevo e mais em acordo com tradições do norte da europa não propriamente identificadas com os nossos hábitos e usos. Miguel Castro, candidato pelo Chega à Câmara Municipal do Funchal

O partido descreve o projecto como "o alcatrão da (diz)CONFIANÇA", referindo-se ao slogan da campanha eleitoral do actual executivo, "capital da Confiança".

Miguel Castro destaca ainda o "caos na circulação" provocado pela obra de asfaltamento da Rua Saint Helier, próxima à Estrada Monumental, referindo que a intervenção demonstra a "incapacidade desta autarquia, na ausência de um plano adequado de gestão do trânsito não só para aquela zona mas também para todas as artérias do Funchal", conclui.