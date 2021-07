Madeira Tecnopolo com 'Open Day' dedicado à vacina AstraZeneca

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, no próximo dia 20 de Julho (terça-feira) irá decorrer, no Centro de Vacinação do Funchal (Madeira Tecnopolo), um 'Open Day' dedicado à vacina AstraZeneca.

Todos os cidadãos, residentes na RAM, com idade igual ou superior a 18 anos, e que ainda não foram vacinados contra a covid-19 podem se deslocar ao Madeira Tecnopolo, entre as 09 e as 18 horas e fazer a sua vacina.

O processo de vacinação é simples e não requere marcação prévia.

Caso seja necessário mais algum esclarecimento, os interessados deverão contactar a linha dedicada à vacinação (800 210 263).