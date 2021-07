Suspeito de matar irmã no Arco da Calheta deu entrada no tribunal, veja o vídeo

O homem suspeito de matar a irmã, com golpes de faca, no Arco da Calheta, já deu entrada no Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal. O suspeito chegou acompanhado pela PSP.

Após ser ouvido pelo juiz irá conhecer as medidas de coacção.

O suspeito foi detido no domingo, dia em que ocorreu o crime, sem oferecer resistência.

O homicídio aconteceu no Arco da Calheta, onde residiam, alegadamente após uma discussão entre ambos. A vítima foi esfaqueada tendo ainda sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários da Calheta e pela EMIR, que realizaram manobras de reanimação durante cerca de uma hora. O óbito viria a ser declarado no local.