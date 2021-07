Jokanovic regressa ao CF União

O Clube Futebol União continua a preparar a época 2021/2022, isto no que concerne ao seu plantel sénior, que irá marcar presença no Campeonato de Portugal, tendo encontrado para já um ‘reforço’ de peso.

Trata-se de Predag Jokanovic, o sérvio que nas épocas 1993/1994 e 1994/1995 destacou-se na equipa unionista no Campeonato Nacional da I Divisão.

Agora com 52 anos, e depois de ter abraçado vários clubes como treinador, o ex-atleta e capitão do União regressa a casa para assumir o cargo como ‘Team Manager’ do plantel sénior.

Há muito residente na Madeira, Jokanovic, está assim de volta aos ‘relvados’ agora num novo capítulo da sua carreira desportiva.

De referir que as reuniões com o CF União acontecerem nos últimos tempos, pelo que agora, segundo informação da colectividade ao DIÁRIO, ficou acordado a entrada deste experiente profissional, que deve mesmo começar o ‘trabalho’ brevemente, já que ainda há muito para fazer no que concerne ao plantel sénior.