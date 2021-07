'Open Day' dedicado à vacina AstraZeneca com grande adesão no Madeira Tecnopolo

Centenas de pessoas formam, esta manhã, uma longa fila no Madeira Tecnopolo, onde decorre, no Centro de Vacinação do Funchal, um 'Open Day' dedicado à vacina AstraZeneca.

De acordo com o director regional de Saúde, Herberto Jesus, existem cerca de seis mil vacinas da AstraZeneca disponíveis para serem administradas aos interessados, que resultam do facto de a Madeira ter recebido mais doses do que o previsto.

Todos os cidadãos, residentes na RAM, com idade igual ou superior a 18 anos, e que ainda não foram vacinados contra a covid-19 podem se deslocar ao Madeira Tecnopolo, entre as 09 e as 18 horas e fazer a sua vacina.

O processo de vacinação é simples e não requer marcação prévia.

Caso seja necessário mais algum esclarecimento, os interessados deverão contactar a linha dedicada à vacinação (800 210 263).