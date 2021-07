Miguel Albuquerque diz ser preciso "apoiar quem arrisca"

Foi na inauguração do alojamento local 'Coração da Madeira', no Curral das Freiras, que Miguel Albuquerque voltou a relativizar o aumento de novos casos de covid-19 na Madeira.

O presidente do Governo Regional apontou que o importante é assegurar que as unidades de saúde conseguem dar resposta às necessidades de internamento, algo que, para já não é problemático.

Face ao "aumento ligeiro" de casos é fundamental "respeitar as regras", lembrando o presidente do Governo que a vacinação tem corrido "muito bem", destacando o 'open day' que ontem teve lugar. Abrir a economia compatibilizando com a segurança sanitária é o caminho apontado por Miguel Albuquerque.

No mês de Setembro, mais de 70% da população madeirense deverá estar já vacinada, incluindo os estudantes com mais de 12 anos, na reabertura do ano lectivo. Assim espera o líder do executivo madeirense.

Na ocasião Miguel Albuquerque vincou a importância de "apoiar quem investe, quem cria riqueza e quem não têm medo de arriscar", referindo-se ao casal Marcelino e Isabel Camacho, proprietários do novo empreendimento que custou mais de 300 mil euros e procura contribuir para a disponibilidade de camas da freguesia.

O edifício no centro do Curral das Freiras é constituído por três unidades de tipologia T2, cada uma com capacidade máxima para quatro hóspedes.

Todos os apartamentos têm estacionamento gratuito e estão completamente equipados, com rede de wi-fi gratuita, ar condicionado, máquinas de lavar e secar roupa, máquina de lavar loiça, placa eléctrica, forno, microondas e frigorífico.

O empreendimento cria inicialmente um posto de trabalho.