DIÁRIO e Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados assinam protocolo de cooperação

Esta quarta-feira, 21 de Julho, foi assinado um protocolo de cooperação entre a Empresa DIÁRIO de Notícias (EDN), representada pelo gerente-executivo, Roberto Passos, e o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, representado pela presidente da ordem regional, Paula Margarido.

Foto PROESTUDIO

O acordo vincula-se a atribuir, a todos os membros do Conselho Regional da Madeira, uma assinatura anual digital a um preço comercial mais vantajoso, sendo que, ao invés, a Ordem dos Advogados responsabiliza-se pela promoção interna dos planos de assinaturas digitais disponibilizadas pelo DIÁRIO.

O acordo entra em vigor pelo período de um ano, com a possibilidade de renovação automática.

Trata-se de um protocolo importante para a empresa, no sentido que vai de encontro à necessidade de nos aproximarmos das ordens existentes na Região, no qual o DIÁRIO tem uma importante relevância, face à sua missão de informar os madeirenses, porto-santenses e comunidade emigrante espalhada pelo Mundo. Roberto Passos, gerente-executivo da EDN

Foto PROESTUDIO

Por outro lado, Paula Margarido congratula-se com a assinatura do protocolo, pois corresponde a um dos objectivos da ordem que preside, no sentido de proporcionar preços mais vantajosos de um produto que todos os membros do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados utilizam diariamente, que é o DIÁRIO.