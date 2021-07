CMF e CTT assinam protocolo para apoiar comércio local

Os CTT e a Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinam, hoje, dia 9 de Julho, um protocolo de cooperação no âmbito do Serviço CTT Comércio Local. A iniciativa contou com a presença do presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, e do presidente do Conselho de Administração dos CTT, João Bento.

O serviço CTT Comércio Local consiste numa aplicação que permite que os produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas atividade de comercialização física, passem a ter uma plataforma electrónica com alcance nacional onde podem vender os seus produtos, gerando negócio de comércio electrónico.

Desta forma, os comerciantes locais passam a poder expor e escoar os seus produtos on-line, e os munícipes a efetuar as suas compras a partir de casa.

Para João Bento, CEO dos CTT, “esta é a primeira parceria do serviço CTT Comércio Local a ser estabelecida nas regiões autónomas e representa mais um passo para o desenvolvimento do e-commerce, não só do país, mas mais concretamente da Região Autónoma da Madeira. Com este protocolo, os CTT e a Câmara Municipal do Funchal ajudam a contribuir para a promoção da sustentabilidade do tecido empresarial da região em linha com a aposta dos CTT em produtos e serviços digitais inovadores para as diferentes necessidades de todos os clientes”.

Já Miguel Silva Gouveia destacou o trabalho que o município tem vindo a desenvolver "em nome da revitalização do comércio local".

O autarca recordou o recente levantamento efectuado pela equipa do Balcão do Investidor da CMF , que "demonstrou grandes fragilidades no domínio das vendas on-line por parte dos empresários locais".

"Encaramos a solução CTT Comércio Local como uma excelente oportunidade, permitindo-nos associar a um parceiro de confiança, através de uma solução que já dá garantias em diversos municípios por todo o país. Esta parceria entre a CMF e os CTT passa não apenas pela aquisição da aplicação CTT Comércio Local, mas também pela promoção de iniciativas de valorização do comércio digital, assumindo o município o desígnio de apoiar o comércio do Funchal a dar um salto tecnológico, nomeadamente no que concerne às vendas on-line. O Balcão do Investidor da CMF irá, para o efeito, reforçar a sua actuação de proximidade, no sentido de auxiliar todos os comerciantes na adesão a esta nova solução", sustentou.