Conservatório e Watermelon Productions celebram protocolo de cooperação

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira vai celebrar esta sexta-feira, 9 de Julho, um protocolo de colaboração com a Watermelon Productions – Produtor Audiovisual. A parceria pretende conciliar actividades formativas e artísticas, promovendo o intercâmbio entre as instituições, visando a partilha de recursos e experiências na área da produção audiovisual e da animação. A iniciativa decorrerá no Salão Nobre do Conservatório, pelas 14h30.

A Watermelon Productions é uma produtora de conteúdos de entretenimento com experiência nas áreas da animação, publicidade, criação de jogos, aplicações, narrativas transmídia e conteúdo de marca, trabalhando com parceiros e com criações próprias. Este protocolo, assinado pelo Presidente do Conservatório e pelo Managing Partner da empresa, servirá o Curso Livre de Cinema de Animação, já que estes alunos terão a oportunidade de alargar o seu conhecimento sobre a animação e as suas variadas aplicações e facultar-lhes novas aprendizagens e contacto com profissionais da área. Para além disso, terão a oportunidade de produzir uma bible e trabalhar nas personagens da série animada ‘Lino’, para servir os 26 episódios previstos para o seu lançamento. Este projecto tem de base uma história onde os animais serão os protagonistas e se tenta, através do futebol, anemizar as rivalidades entre felinos e caninos.

A actividade de Cinema de Animação, criada em 2015, é actualmente uma das ofertas dos Cursos Livres em Artes do Conservatório e contou, no ano lectivo de 2020/2021, com 18 alunos inscritos. Desenvolve, desde o ano da sua implementação, curtas-metragens de animação que já marcaram presença em vários festivais nacionais e internacionais, tendo obtido variadas premiações