Melhores diplomados em Engenharia na UMa serão distinguidos com prémio de mérito

Protocolo entre a Ordem dos Engenheiros e a UMa para premiar melhores diplomados em Engenharia

A Ordem dos Engenheiros – Região Madeira e a Universidade da Madeira (UMa) vão assinar, no próximo dia 19 de Julho, pelas 12 horas, um anexo técnico ao protocolo de cooperação existente entre ambas as entidades, tendo em vista a atribuição de prémios e diplomas de mérito aos melhores diplomados dos cursos de licenciatura e de mestrado em engenharia da UMa.

O protocolo será subscrito no Edifício da Reitoria, pelo Reitor da UMa, Prof.º Doutor Sílvio Fernandes, e pelo Presidente do Conselho Directivo da Região Madeira, Eng.º Miguel da Silva Branco.

À celebração do protocolo seguir-se-á, no dia 28 de Julho, às 16 horas, na sede da Ordem dos Engenheiros – Região Madeira, a cerimónia de entrega dos prémios e diplomas de mérito aos melhores graduados dos cursos de licenciatura e de mestrado em engenharia da UMa.

São elegíveis para a atribuição deste prémio os graduados pela UMa que tenham obtido o grau de licenciado nos cursos de primeiro ciclo de estudos em Engenharia Civil, Engenharia Electrónica e Telecomunicações, Engenharia de Computadores e Engenharia Informática, ou o grau de mestre nos cursos de segundo ciclo de estudos em Engenharia Civil, Engenharia Electrotécnica - Telecomunicações e Engenharia Informática. Em cada edição, são considerados apenas os diplomados que terminaram o seu curso no ano lectivo anterior.

O apuramento é efectuado pela aplicação de vários critérios, nomeadamente a melhor média final, a conclusão do curso no menor número de anos e a realização de mais de metade dos ECTS do curso como estudante inscrito na UMa. Aos estudantes dos cursos de segundo ciclo é também exigida a melhor nota na Dissertação de Mestrado.

Os prémios monetários, no valor de quinhentos euros, para os diplomados dos cursos de licenciatura, e de mil euros, para os graduados nos mestrados, são atribuídos directamente aos estudantes, através de transferência bancária, pela Ordem dos Engenheiros – Região Madeira. Será também emitido um diploma, pela Universidade da Madeira, atestando o mérito. O objectivo é homenagear o esforço e dedicação dos estudantes.