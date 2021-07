Eurodeputados apelam a maior cooperação entre os 27 no combate a doenças

A Comissão da Saúde do Parlamento Europeu (PE) adotou hoje uma proposta de posição negocial para um novo regulamento sobre o combate às graves ameaças transfronteiriças para a saúde, apelando a uma maior cooperação entre os Estados-membros.

Num texto que será votado pelo plenário em setembro, os eurodeputados apelam a uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros, especialmente entre regiões transfronteiriças, segundo um comunicado.

A Comissão da Saúde do PE apela ainda a uma maior transparência nas aquisições conjuntas e acordos de compra conexos da UE, recomendando que sejam utilizadas para reforçar a posição negocial dos países participantes, melhorar a segurança do abastecimento e assegurar um acesso justo aos produtos médicos.

Como parte da construção de uma União Europeia da Saúde, a Comissão Europeia propôs em 11 de novembro de 2020 um novo quadro de segurança sanitária adaptado aos desafios futuros, com base nas lições aprendidas com a luta contra a pandemia da covid-19.

