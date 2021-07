COM(PASSO) NO TEMPO no Centro de Congressos da Madeira

COM(PASSO) NO TEMPO é como se chama o espectáculo comemorativo dos 40 anos de práticas artísticas na RAM, que acontece a 2 e 3 Julho, às 15 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da direcção de Serviços de Educação Artística da direcção Regional de Educação, COM(PASSO) NO TEMPO é um original com libreto de Noémi Reis, composição musical de Ricardo Correia, encenação de Henriqueta Teixeira, e orquestra e performance protagonizadas cerca de 100 alunos e professores de escolas do ensino básico e secundário.

O espectáculo é dividido em oito cenas: Nascer do Projecto; Expressão Dramática / Teatro; Musicaep; Grupos Instrumentais; Cordofones; Dança; Expressão Plástica e o Futuro das Artes – numa alusão à introdução e ao percurso da Educação Artística. Os músicos madeirenses, e a música tradicional, também vão ser recordados. Com uma orquestra ao vivo, através de poemas, de palavras, de movimentos, de vozes, de cores e de sons, os espectadores são convidados a embarcar numa viagem que percorre 40 caminhos em torno da arte.

Os bilhetes, gratuitos, podem ser reservados através do correio electrónico [email protected], com indicação da quantidade e data pretendida. Os ingressos podem ser levantados entre as 13h e as 14 horas, a 2 e 3 de Julho, na bilheteira do Centro de Congressos da Madeira. Depois das 14 horas, se ainda houver bilhetes, também podem ser adquiridos no mesmo local.

Atendendo às limitações relacionadas a pandemia, para além do ingresso, a secretaria regional alerta que é obrigatório, a partir dos 12 anos, apresentar comprovativo do teste antigénio negativo ao vírus SARS-CoV-2, realizado até 48 horas antes do espectáculo.