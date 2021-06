Transferência de infectados com covid-19 gera curiosidade na Avenida do Infante

Ocorreu esta manhã a transferência de alguns infectados com covid-19 de uma unidade hoteleira situada na Travessa do Valente para outro hotel na Avenida do Infante. No total, 'mudaram' de alojamento cerca de duas dezenas de pessoas, entre infectados e contactos directos destes.

Esta operação causou alguma curiosidade nos transeuntes, sobretudo porque alguns profissionais de saúde que acompanhavam estes cidadãos transferidos, na sua maioria turistas, envergavam fatos de protecção.

Apesar da possível apreensão de algumas pessoas que passavam, a transferência correu sem qualquer sobressalto e sempre com a máxima segurança. Esta mudança de hotel deve-se a questões de organização e logística acertadas entre os serviços de saúde da Região e as unidades hoteleiras envolvidas.