Peça “O Feiticeiro da Calheta” encheu hoje o John dos Passos

Hoje foi exibida a peça sobre o poeta popular “O Feiticeiro da Calheta” pelos alunos de teatro, de uma turma do 9º ano da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, que encheu o Centro Cultural John dos Passos.

A peça relata alguns acontecimentos históricos sobre a vida do repentista João Gomes de Sousa, mais conhecido por “Feiticeiro da Calheta, mentor da letra e música do bailinho da Madeira, que foi cantado pela primeira vez, na cidade do Funchal, em 1938, por ocasião da primeira festa da vindima, com a participação do Rancho Folclórico do Arco da Calheta no concurso de folclore nesse evento.

O projecto teatral é coordenado pelo professor Crispim Rodrigues, mas a peça tem por base o texto de Eugénio Perregil, autor do livro infanto-juvenil “O Feiticeiro da Calheta”, publicado pelas Edições Esgotadas. A cenografia é da responsabilidade dos professores Ângela Domingos e Crispim Rodrigues e conta com a participação dos músicos, Duarte Inácio, Inês Lousada, Leonor Lousada e Rui Raposo.

Os alunos Joana Costa, Laura França, Mariana Gonçalves, Pedro Santos, Miguel Abreu, Sarah Pita e Rodrigo, são os novos actores que representam pela primeira vez e deram alma a peça teatral.