Trânsito tranquilo pós-feriado e antes do fim-de-semana

Bom dia.

O fim-de-semana está à porta e estamos no dia seguinte a um feriado regional e pelas estradas da Madeira tudo corre sobre rodas, a avaliar pelas imagens disponíveis, nomeadamente na via rápida e igualmente do 'radar' do Google.

Foto Google Maps

Em ambos os sentidos da principal estrada da Madeira o tráfego automóvel está a rodar tranquilo, ainda que seja uma estrada de maior afluência de viaturas a estas horas (bem como ao final do dia), sem qualquer situação que acaba por dificultar a vida de quem está na estrada.

Os habituais pontos de entrada e saída aparentam ter pouco movimento para o que é normal de manhã, o que não será alheio o facto de já estarmos em período de férias escolares para uma grande fatia da comunidade escolar, o que também acaba por retirar uma maior confluência de viaturas nas primeiras horas da manhã.

O dia é de muito sol e para os condutores que vêm no sentido Ribeira Brava - Machico ou cuja trajectória os coloca de frente para a nossa estrela, seguramente já sentiu a dificuldade que a falta de visibilidade pode colocar, pelo que todos os cuidados são poucos.