Filho de Berardo constituído arguido

O filho de Joe Berardo foi constituído arguido por suspeita de ter colaborado com o pai no alegado esquema de burla que terá prejudicado a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o BES em mais de mil milhões de euros.

A notícia é avançada pelo Observador e explica que Renato Berardo tinha como responsabilidade acompanhar o Museu Berardo e os investimentos do Grupo Berardo na área vinícola, nomeadamente na Quinta da Bacalhôa. Trata-se de uma figura muito próxima do pai, tendo participado em negociações com a CGD e outros bancos.

Ao que o Observador também apurou, há outros elementos da família de Joe Berardo que estão a ser investigados.

11 arguidos até ao momento

Além do empresário Joe Berardo, do advogado André Luiz Gomes e do ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Carlos Santos Ferreira, há mais oito arguidos, apuraram vários meios de comunicação nacionais junto de fontes judiciais.

Ao todo, no âmbito da operação levada a cabo, na terça-feira, pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, foram constituídos 11 arguidos, entre os quais seis entidades colectivas.