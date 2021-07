Zero doentes com Covid no Hospital do Funchal. Há 247 dias que não acontecia

A Madeira conta hoje com 75 casos activos de Covid-19, mas nenhum dos doentes necessita de internamento hospitalar. Esta é a primeira vez em 247 dias que tal acontece.

Remonta a 26 de Outubro de 2020 a última vez que as unidades polivalentes e de cuidados intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça se encontravam totalmente desocupadas. Pelo contrário, foi a 23 de Janeiro de 2021 que aqueles serviços registaram o maior número de internamentos, com a hospitalização de 84 doentes com Covid.