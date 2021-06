Centro de Simulação Clínica inicia processo de acreditação pela Sociedade Europeia de Simulação

O Centro de Simulação Clínica da Madeira iniciou, hoje, um curso de instrutores que tem por objectivo iniciar o processo de acreditação do centro pela Sociedade Europeia de Simulação, sendo que existem dois patamares a serem alcançados.

"O primeiro é a acreditação dos instrutores e depois a acreditação da instituição", explicou Carla Sá Couto, directora do Centro de Simulação Biomédica, o único polo representante do Grupo Europeu de Instrutores em Simulação em Portugal, adstrito à Faculdade de Medicina do Porto (FMUP), neste curso que se estende até dia 26, é coadjuvada por Elizabete Loureiro, Professora afiliada da FMUP.

Tal como explica Carla Sá Couto "esta formação, o que vai trazer de mais-valia, é a standardização destes conhecimentos e a uniformização entre as várias competências que os formadores vão tendo de forma individual".

"Esta standardização da formação é fundamental porque, de outra forma, nós estamos a criar cenários que podem não promover as mesmas oportunidades de treino aos vários indivíduos", considera, argumentando que "numa situação clínica de emergência se existir um desnível nas competências dos profissionais de saúde, depois a forma como eles vão atuar não é standard.

Será no mês de Setembro que, com a formação de outros formadores, o Centro de Simulação Clínica da Madeira terá os seus formadores com a acreditação de instrutores a nível europeu, o que "lhes permitirá submeter uma candidatura à Sociedade Europeia de Simulação para que o centro seja acreditado".

Júlio Nóbrega, director clínico, reconheceu que a actividade formativa do CSCM tem sido muita permitindo, desta forma, "melhorar a atividade assistencial e a segurança dos utentes".

Marina Castro, em representação do Enfermeiro Director do SESARAM, recordou que também a área da enfermagem faz simulações em cursos pré-graduados.

Este curso que agora se iniciou foi organizado pelo Centro de Formação do SESARAM e realiza-se no CSCM, acolhendo um grupo de formandos que é constituído por 6 médicos e 6 enfermeiros com atividade formativa muito frequente.