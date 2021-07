Hotel Riu Madeira garante já ter 95% dos funcionários vacinados

"O hotel Riu Palace Madeira, que reabriu as suas portas no último 17 de Maio, já tem 95% do seu pessoal vacinado", anunciou ontem em comunicado.

Recorda que "a campanha começou pouco depois da reabertura com a administração da primeira dose e foi concluída em Junho com a administração da segunda". E acrescenta. "Dos seus 144 funcionários, 110 já foram totalmente vacinados. Os 5% restantes já receberam a primeira dose e receberão nos próximos dias a segunda, sendo que nesse momento ficará vacinado todo o pessoal do hotel."

Este estabelecimento, que assinala neste mês de Julho os 20 anos da sua inauguração (2001), "oferece assim um extra de segurança aos seus hóspedes, que também estarão protegidos pelos 17 protocolos da RIU que continuam a ser aplicados com sucesso em todos os hotéis da cadeia", garante.

Assim, lembra, "o hotel Riu Palace Madeira juntou-se ao plano de vacinação promovido pelo Governo Regional da Madeira para o sector turístico", sendo que "o fármaco foi fornecido pelo Centro de Vacinação da Madeira e foi administrado pelo SESARAM (Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira)". E conclui: "Graças a esta iniciativa, o Riu Palace Madeira junta-se a outros hotéis da RIU em que os respetivos funcionários já foram totalmente vacinados, como é o caso do Riu Dubai e dos hotéis das Maldivas."

O hotel é um 4 estrelas com 327 quartos situado no sítio do Caniço de Baixo, junto à promenade dos Reis Magos. Desde 27 de Maio último, está integralmente (100%) nas mãos do Grupo RIU, que comprou a participação da TUI em 19 unidades hoteleiras que tinham em conjunto, incluindo a sua unidade na Madeira, num investimento global de 670 milhões de euros.

"A RIU Hotels & Resorts possui 100 hotéis em 20 países que em 2020 receberam 2,3 milhões de clientes e onde trabalharam 24.425 empregados no total. Atualmente a RIU é a 32ª maior cadeia hoteleira do mundo, a terceira em Espanha a nível de ingressos e a quarta em número de habitações", conclui.