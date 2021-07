Há amianto enterrado no sítio das Ginjas, em São Vicente, mais concretamente no Parque Empresarial do concelho. A GNR já esteve no local onde a empresa responsável descarregou os resíduos e recolheu provas que indiciam para um crime que pode dar cinco anos de cadeia.

A notícia foi avançada pela Antena 1 Madeira, que falou com o relações públicas da GNR, João Loução. "Teve origem nas notícias de que supostamente numa empresa, na zona de São Vicente, estariam enterradas algumas toneladas de amianto. Nesse sentido, foram emanados pelo Ministério Público os mandatos de busca", precisou.

Em colaboração com a própria empresa responsável pelo aterro - que trabalha com este tipo de materiais - iniciaram-se algumas escavações e "foram encontrados vestígios desse amianto".

Candidato do PTP exige responsabilidades

Alexandro Pestana, candidato do Partido Trabalhista Português à Câmara Municipal de São Vicente nas próximas eleições autárquicas exigiu "consequências políticas e criminais aos membros do Governo Regional" e da autarquia "por saberem que a empresa que removeu o amianto de edifícios públicos os enterrou ilegalmente" no parque empresarial.

O trabalhista diz mesmo que "as entidades governamentais e municipais não tiveram o cuidado ou não se importaram em saber onde os mesmos resíduos cancerígenos iam ser depositados", o que considera "muito grave".

Os membros do Governo Regional e da Câmara Municipal de São Vicente, por terem responsabilidades de fiscalização, licenciamento e intervenção directa na contratação pública desta empresa, devem ser imediatamente constituídos arguidos. Alexandro Pestana

De acordo com o candidato, "devem ser feitas análises laboratoriais aos cursos de água de rega e água potável dos sítios das Ginjas, Miradouro e Feiteiras, para confirmar que estão próprias para consumo e não estão contaminadas pelas toneladas de amianto que foram soterradas na zona alta de São Vicente".