Céu muito nublado condiciona o tempo este sábado

Este sábado conte com períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte.

Estas são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o dia de hoje no Arquipélago da Madeira.

Na Madeira, a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 20º, a mesma que é esperada para a ilha do Porto Santo. As mínimas previstas são 18º e 16º, respectivamente.

Se vai estar pelo Funchal, as previsões de céu muito nublado também são, para já, uma certeza. O vento não deverá chegar aos 15km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. Para aqueles que contam ir a banhos, dizemos-lhe que as previsões pontam para uma temperatura da água do mar a oscilar entre os 21/22ºC.