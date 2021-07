Fuga ao fisco, Berardo e agravamento da pandemia em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Fuga ao fisco para jogadores: Relatório da Autoridade Tributária revela"

- "Mais de 4 milhões de pessoas têm recolher obrigatório às 23 horas"

- "Pandemia: Concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Faro na lista"

- "Operário morto na A6: GNR não ouviu polícias no local do acidente"

- "Nova época: Jesus aposta em Gil Dias para lateral esquerdo"

- "Antes do estágio: Amorim corta no plantel do leão"

- "Fábio Cardoso: Central formado nas águias é dragão"

- "Margarida Corceiro vítima de vídeo íntimo falso"

- "Educação: Exames mais difíceis para 151 mil alunos"

- "Dados de manifestantes: Câmara de Lisboa arrisca multa milionária"

- "Kalashnikov: Traficantes no Algarve com metralhadora"

Novo:

- "Dérbi suspeito"

- "Bruxelas empata apoio à TAP para beneficiar Ryanair"

- "Entrevista: Francisco George sobre a gestão da crise:'Restrições à circulação são inconstitucionais'"

- "PSP e GNR já interromperam mais de 400 festas ilegais desde o início da pandemia"

Expresso:

- "[Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva] 'Espero que o PS me permita voltar à minha profissão'"

- "CGD deu crédito a Berardo até às vésperas da investigação"

- "Acidente na A6: Inquérito pode demorar oito meses"

- "39 câmaras em risco de mudar de cor nas autárquicas"

- "Vale de Almeida: 'Bazuca' não seria possível sem 'Brexit'"

- "Aulas teóricas presenciais vão ser cortadas"

- "Compras online em super crescem quatro vezes"

- "Covid-19 - Governo não quer ir mais longe nas restrições"

- "Portugal já recebeu o primeiro cheque [da 'bazuca' europeia]"

- "Assis critica PS"

- "Prémio Gazeta"

Público:

- "Pandemia agrava-se: Recolher obrigatório à noite para quase quatro milhões de portugueses"

- "Governo altera concurso e quer ter professores estagiários a dar aulas"

- "Velocidade - Governantes só podem violar limites em serviço urgente"

- "Ana Luísa Amaral 'Nem tágides, nem musas: só uma força que me vem de dentro'"

- "China - Xi promete um partido e uma nação invencíveis"

Jornal de Notícias:

- "Polícia Judiciária investiga 25 grandes devedores da Caixa"

- "Joe Berardo sentiu-se mal e teve de ser assistido pelo INEM no tribunal"

- "Recolher obrigatório volta a 45 concelhos"

- "Diretores das escolas decidem lotação das salas dos exames"

- "Economia: Crise dos chips trava venda de automóveis"

- "Cerco a Cabrita pode acelerar dança de cadeiras no Governo"

- "Dados: Câmara de Lisboa incorre em multa de 1,2 milhões"

- "S.Pedro da Cova: Encontradas bombas e granadas nas minas"

- "FC Porto: Fábio Cardoso com direito à mítica camisola 2"

- "Benfica: Jesus fica sem craques se falhar acesso à Champions"

- "Vale da Porca: Empresário renova aldeia de Roberto Leal"

Diário de Notícias:

- "Circulação limitada para 4 milhões de portugueses"

- "Médicos de família e de saúde pública avisam Governo: 'É impossível fazer tudo o que pedem'"

- "Candidato da IL a Lisboa Bruno Horta Soares: 'A Câmara é um monstro que está a bloquear a cidade'"

- "Siza Vieira sobre moratórias: 'Nos setores que pararam, temos de dar tempo para as empresas se adaptarem'"

- "Bernardo Trindade: 'Detesto democratas de sofá. Levam-se muito a sério, julgando e decretando certezas'"

- "Contas do Estado: Seis entre 17 grandes empresas públicas subiram dívida, quase todas devido à pandemia"

Inevitável:

- "Entrevista ao pediatra Mário Cordeiro, com um novo livro sobre a sexualidade e os jovens: 'Hoje um pai já não tem o mesmo à vontade de pegar numa filha ao colo'"

- "Maré vazia para quem tem férias marcadas para o Algarve em julho"

- "50 anos sem Jim Morrison: Os últimos dias em Paris do Rei Lagarto"

- "Acidente do MAI. Eduardo Cabrita fecha-se em copas e não esclarece dúvidas"

- "Euro-2020. UE quer tirar meias e final a Londres"

- "Coimbra de Matos. O psicanalista que fez do amor uma religião"

Negócios:

- "Governo adia projetos solares já leiloados"

- "Empresas pedem dados sobre vacinas a trabalhadores"

- "Irlanda e Suíça fora do acordo para uma taxa global de IRC"

- "Moeda digital: Reguladores fecham porta à Binance, mas deixam brecha"

- "Entrevista a Joana Gomes Cardoso: 'A geração dos meus pais não tinha o problema da popularidade'"

- "As alterações climáticas também vão chegar ao prato"

- "Junho foi o melhor mês de sempre na venda de elétricos"

Jornal Económico:

- "'Receio que condenemos o país a uma década de estagnação' [presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Miranda Sarmento]"

- "Investimento estrangeiro recupera e ultrapassa valores pré-pandemia"

- "Estado paga mais 70 milhões a concessionárias"

- "Cartas a Marcelo e Costa: Contabilistas em 'burnout' pedem adiamento dos prazos do IES e do IRC"

- "Pandemia e gestão do plano de recuperação vão ditar remodelação do Governo"

- "Santander e BCP abrem cordões à bolsa para avançar com rescisões"

- "Caso de Joe Berardo: Caixa aguarda processos crime para avançar com pedidos de indemnização"

- "Autárquicas 2021: 'Se estivéssemos a fazer um mau trabalho, o PSD não teria de escolher o mais forte' Miguel Silva Gouveia, presidente da câmara do Funchal"

- "Banco de Fomento será o principal interlocutor das empresas nos fundos PRR"

O Jogo:

- "FC Porto: 'Vou estar à altura da camisola 2', Fábio Cardoso foi oficializado, falou em 'orgulho imenso' e prometeu 'dar o máximo'"

- "'Governo devia demitir-se e pôr DGS a mandar no país', Pinto da Costa voltou a apontar ao executivo no dia em que o Porto recuou no desconfinamento"

- "Sporting:'Não somos favoritos, mas seremos muito competitivos', Frederico Varandas"

- "Benfica: Três anos para atrair Nzonzi"

- "Braga: Mario González certo até 2025"

- "Famalicão: Bruno Alves reforça defesa"

- "Inglaterra: Marco Silva contratado pelo Fulham"

A Bola:

- "'Combatemos o mito da bipolarização do futebol português', em semana de almoço entre Vieira e Pinto da Costa (para o qual não foi convidado) Varandas deixa recados aos rivais"

- "Benfica: Mercado já rendeu Euro35,5 milhões"

- "FC Porto: Fábio Cardoso vai usar a mítica camisola 2"

- "SC Braga: 'Super Mário' González garantido para o ataque"

- "Famalicão: Bruno Alves volta a Portugal e assina por dois anos"

Record:

- "Benfica estuda João Mário"

- "Conversações vão intensificar-se: Marselha pronto para fechar Radonjic"

- "'Ninguém venceu mais do que nós', Varandas faz balanço do mandato nos 115 anos dos leões"

- "FC Porto: Dragão arranca hoje"

- "Bruno Alves prefere Famalicão"

- "SP Braga: Mario González até 2025"