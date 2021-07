Clubes do Porto Santo destacam Programa da OPRAM

O programa do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira - OPRAM chegou a várias instituições no Porto Santo, com claro benefício para a comunidade local.

O Clube Naval do Porto Santo, por exemplo, implementou o programa “Velejar pela Inclusão”, que, segundo Ana Lourenço, “está a decorrer muito bem” e que resulta de uma iniciativa que nasceu de grupo de pais. Achamos que “havia uma oportunidade para ajudar a criar alguma coisa dinâmica no clube e na ilha”, continuou a responsável pelo CNPS.

Ana Lourenço, adiantou ao DIÁRIO, que neste momento envolvem já mais de 50 crianças, algumas das quais a ter sessões de vários tipos de terapia. Estão a ser praticadas, entre outras, vela, adaptação ao meio aquático, apoio psicológico e à psicomotricidade.

O clube naval está feliz por ver todo o envolvimento da população no projecto.

O Sporting do Porto Santo foi outra instituição que se candidatou a OPRAM, com o projecto “Clube Cá Fora”, que está igualmente a ter bastante aceitação.