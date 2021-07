A comunidade madeirense na Venezuela comemora hoje o dia da Madeira e das Comunidades Madeirenses com um concerto online com artista Liliana de Faria. O concerto online começa a meia noite no horário de Portugal e às 19 horas em Venezuela.

A artista Liliana De Faria estudou música no Conservatório de Música Simón Bolívar, também tocou e cantou no Grupo Folclórico “Danças e Cantares. Desde de 2005 começou uma carreira a solo como fadista.