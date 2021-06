Perseverança permitiu às escolas da Madeira continuarem a missão de ensinar em tempos de covid-19

Crianças e educadores de infância da Região foram desafiados a construir um fantoche, apelando à sua originalidade e criatividade, tendo como suporte algumas das histórias da Equipa de Animação da Direcção Regional de Educação, levadas à cena, nos estabelecimentos de educação da RAM, ao longo destes últimos 39 anos.

O resultado deste concurso foi apresentado esta manhã, no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira, com a abertura da exposição 'Um fantoche… uma história para (en)cantar!', no âmbito da Semana Regional das Artes 2021, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação que decorre até 4 de Julho com iniciativas presenciais e 'on-line'.

De salientar que este concurso acontece pela primeira vez e tem principais objectivos valorizar a expressão dramática - uma componente artística fundamental para a formação integral da criança – e incentivar a criatividade das crianças através de experiências artísticas diversificadas e significativas.

Na abertura estiveram presentes o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues, o director regional de Educação Marco Gomes, entre outros responsáveis pela educação artística na Madeira, além de professores e directores de estabelecimentos que foram premidos no âmbito deste concurso 'Um fantoche… uma história para (en)cantar!'.

Eis os vencedores

Foram premiadas as seguintes escolas/estabelecimentos:

1. classificado - Jardim Escola João de Deus

2.º classificado - EB1/PE/C do Lombo do Guiné

3.º classificado - EB1/PE/C da Marinheira

4.º classificado - Colégio de Santa Teresinha

5.º classificado - EB1/PE Engenheiro Luís Santos Costa

Além da entrega dos prémios do concurso 'Um fantoche… uma história para (en)cantar!', a inauguração ficou marcada por intervenções públicas e no final um momento musical.

"Trabalho fundamental para o desenvolvimento de competências"

O governante com a pasta da Educação, Jorge Carvalho, começou por lembrar que esta é uma exposição que está integrada num conceito maior que é a Semana Regional das Artes, que disponibiliza e expõe à sociedade todo um conjunto de trabalhos que são desenvolvidos ao longo do ano lectivo nas escolas nas diferentes componentes artísticas.

Deixou uma nota pela disponibilidade que os professores e as escolas, desde a primeira hora, apresentaram para ultrapassar os desafios que foram colocados pela pandemia para que esse contexto não fosse um ‘handicap’ para a concretização das actividades e desta Semana Regional das Artes em particular.

"Esta Semana e estes trabalhos que são expostos e divulgados nesta semana resultam em muito dessa competência, dessa vontade de voltar à normalidade, de querer que efectivamente as nossas escolas, os nossos alunos, os nossos professores voltem ao quotidiano que todos nós conhecemos. Estamos a terminar o ano lectivo, que teve que ultrapassar alguns desafios, mas com esta perseverança os professores mantiveram e cumpriram aquilo que é a nobre missão da escola que é formar, instruir e preparar as nossas crianças e jovens para desempenhos futuros." Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Falando neste "trabalho fundamental para o desenvolvimento de competências como a interpretação e criatividade", agradeceu aos jurados, na pessoa da professora Lígia Brazão, além de elogiar os encarregados de educação pela forma como se envolvem e compreenderam o desenrolar de mais um ano lectivo com as devidas contingências.

José Manuel Rodrigues enalteceu 40 anos de práticas artísticas nas escolas da Região

Já o presidente do parlamento madeirense começou por agradecer a Jorge Carvalho pelo facto de, mais uma vez, a Semana Regional das Artes passar pelo parlamento madeirense.

É um enorme gosto o parlamento receber sempre as actividades a Secretaria da Educação porque expressam aquilo que se vai realizando de bom e de muito bom nas nossas escolas. Neste caso, as Artes têm vindo a ser dinamizadas nas nossas escolas não apenas como um processo de aprendizagem dos alunos para a Cultura, mas como um acto de criação. As escolas na Madeira são centros de aprendizagem das artes, mas também são centros de criação e divulgação por via desta Semana Regional das Artes junto da comunidade dessa produção cultural que é feita nos estabelecimentos de ensino. José Manuel Rodrigues, presidente da ALM



Enalteceu ainda os 40 anos de práticas artísticas nas escolas da Região Autónoma da Madeira, sob a égide do Sistema Educativo Regional.

"Só nos pode orgulhar enquanto deputados e governantes", disse.

A finalizar agradeceu às escolas, aos professores e aos premiados em particular neste concurso 'Um fantoche… uma história para (en)cantar!'.