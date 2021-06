Trânsito intenso na via rápida mas sem problemas

Bom dia.

Com a Madeira a acordar aos poucos e já muita gente na estrada, essa é a principal certeza para esta manhã para os condutores. Há muito trânsito nesta quarta-feira e pode contar com alguma resistência, nomeadamente nos principais nós de entrada e saída para o Funchal.

O ponto mais complicado a esta hora é o de Santo António, no sentido Machico - Ribeira Brava, com fila para sair para a freguesia mais populosa da Madeira a tomar parte da faixa da direita. Contudo, são sempre situações pontuais, sobretudo quando não se trata de acidente, os carros acabam por descongestionar naturalmente.

Mas também no nó de Câmara de Lobos, há sempre dificuldades, porque junta quem vem da freguesia central e os que vêm da VR2 (Estreito e Jardim da Serra, sobretudo) para entrarem na via rápida 1 no sentido Ribeira Brava - Machico.

Nos últimos tempos, por força das obras na Estrada do Aeroporto e na parte final da Rua Conde Carvalhal, o trânsito em toda a zona da Cancela, Garajau, tem sido penoso para quem precisa circular na zona, a que se juntam a circulação de camiões, nomeadamente na longa subida da Via rápida desde o Caniço, transformam a zona num 'ponto quente' de tráfego em horas de ponta como estas.

Foto madeira-web

De resto, apesar da forte nebulosidade que parece ameaçar chuva, pelo menos até agora não há sinais de mais esse condicionalismo para quem circula nas estradas.