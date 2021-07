Madeira SAD segura Luana e Mariana

O campeão nacional em título em seniores femininos, a formação do Madeira Andebol SAD, começa a arrumar a casa no que à próxima temporada diz respeito.

Num ano onde o andebol feminino regista uma invulgar movimentação de andebolistas, com os principais plantéis a marcarem a sua posição, saliente-se o trabalho que o projecto madeirense tem feito a esse nível.

Neste particular o Madeira SAD renovou o vínculo com a internacional Luana Jesus, uma jovem madeirense que nesta altura está a representar Portugal no Campeonato da Europa de Sub-19. Também em matéria de renovações, destaque ainda para a continuidade de Mariana Azevedo. A central que foi a MVP na final a quatro da Taça de Portugal e uma das andebolistas determinantes no 'sete' comandado por António Florido, vai assim manter-se na Região a defender as cores madeirenses.