Trânsito sem dificuldades e sem demoras

Bom dia.

Numa manhã serena, solarenga, sem sinais de chuva apesar das previsões de céu muito nublado, os condutores que seguem para a estrada a esta hora podem contar com o habitual tráfego intenso para chegar ao Funchal e aceder ao centro da capital, mas sem grandes dificuldades ou demoras.

A excepção, como é óbvio, tem a ver com os nós de entrada e saída da via rápida, nomeadamente junto das principais ribeiras cujas estradas fazem a ligação preciosa para que o trânsito flua nos seus pontos mais complexos em hora-de-ponta.

Há a subida de Santa Rita que começa a ficar com mais tráfego, e mais atrás no nó de Câmara de Lobos, sempre no sentido Ribeira Brava - Machico, ou ainda no nó dos Viveiros, em ambos os sentidos, acrescentando-se outros dois pontos críticos, como são o nó Pestana Júnior e na zona da Cancela.

De resto, os condutores que sigam no sentido Machico - Ribeira Brava há intervenção da Via Litoral a decorrer em dois túneis para manutenção de detectores de CO (monóxido de carbono) e opacidade dessas infraestruturas localizadas na zona do Cabo Girão e Quinta Grande. As intervenções decorrem esta quarta-feira, nos túneis norte, mais precisamente aos km 7.2 a 6 e 5.5 a 4.2, estando naturalmente devidamente identificados para conduzir os automobilistas a uma condução segura para todos nesse percurso.