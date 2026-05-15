Ambiente de festa no 'Caldeirão' dos Barreiros

Vive-se um ambiente de festa dentro e fora do Estádio dos Barreiros, no último encontro do Marítimo na II Liga, frente ao GD Chaves.

Antes da partida, centenas de adeptos encheram a 'fan zone' nas imediações do recinto. Por sua vez, no interior do estádio, a atmosfera também é contagiante, num jogo que, apesar de já não alterar a classificação, assume um forte simbolismo para a família verde-rubra.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

Na tribuna vip, é de também salientar a presença de diversas personalidades, entre elas o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o bispo do Funchal, D. Nuno Brás.