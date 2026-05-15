Comemorações do Dia da Marinha 2026 chegam à Madeira

A Marinha Portuguesa vai realizar, entre os dias 16 e 24 de Maio, um conjunto de actividades para assinalar as comemorações do Dia da Marinha 2026 na Madeira.

Na Região, o Dia da Marinha será celebrado através de um conjunto diversificado de actividades abertas ao público, que evidenciam a histórica e estreita relação entre a Marinha Portuguesa e o povo madeirense.



Nos próximos dias, a população madeirense vai ter a oportunidade de visitar navios e faróis, fazer baptismos de mar, experimentar diversas modalidades náuticas, entre outras actividades.

Estas iniciativas, promovidas pela Marinha e pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), visam não só divulgar a sua missão e actividade, como também reforçar a tradicional e profunda ligação à população da Região Autónoma da Madeira.

Conheça o programa:

16 a 20 de Maio

Visitas ao NRP Zaire

Local: Cais n.º 4 (porto de pesca) do porto do Funchal

Horário: 09h30 - 11h30 | 14h00 - 17h00

17 de Maio

Regata de Vela do Dia da Marinha - Troféu Álvaro Lopes

Local: Baía do Funchal

Horário: 14h00

20 a 24 de Maio

Visitas a Faróis

Local: Farol da Ponta do Pargo e Farol de São Jorge

Horário: 14h00 - 17h00

23 de Maio

Open Day com Clube Naval do Funchal | Actividades Náuticas | Baptismos de mar com a Estação Salva-vidas do Funchal

Local: Cais de São Lázaro

Horário: 10h00 - 12h30



No final do mês, nos dias 30 e 31 de Maio, com o apoio da Associação Regional de Canoagem da Madeira, terá lugar a Regata Comemorativa do Dia da Marinha em Canoagem de Mar, com partida no porto do Funchal, seguindo-se a cerimónia de entrega de troféus, pelas 12h30.

As principais celebrações do Dia da Marinha ocorrem, este ano, em Setúbal, entre os dias 20 e 24 de Maio.​