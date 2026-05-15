Autoridade Marítima Nacional realiza exercício de combate à poluição marinha na Madeira

A Autoridade Marítima Nacional, através do Departamento Marítimo da Madeira e da Capitania do Porto do Funchal, realizou, entre os dias 12 e 15 de Maio, uma acção de formação e treino no âmbito do combate à poluição do meio marinho por hidrocarbonetos, na ilha da Madeira.

O exercício simulou dois cenários distintos: um acidente no Cais comercial do Porto do Caniçal, do qual resultou um cenário de poluição do meio marinho com derrame de combustível e óleo, afetando a área portuária e um incidente na praia da Ribeira Natal, no Caniçal, onde foi simulada a chegada à costa de uma mancha de poluição por hidrocarbonetos.

As equipas no terreno foram, ainda, apoiadas por embarcações, recuperadores de hidrocarbonetos, barreiras de contenção, tanques portáteis, equipamento ligeiro para limpeza de praias, viaturas pesadas e ligeiras, empilhadores e equipamento de protecção individual.

O exercício visou o treino da Brigada de Intervenção Rápida de Combate à Poluição do Mar (BIRPOL) do Departamento Marítimo da Madeira, bem como a sua integração operacional com a equipa da Direcção de Combate à Poluição do Mar e com as entidades locais e regionais com responsabilidades nesta área.

Esta iniciativa permitiu ainda reforçar a prontidão do dispositivo local da Autoridade Marítima Nacional, através da execução de acções de contenção, recolha e limpeza de material poluente, em estreita colaboração com todas as entidades que integram o Plano Mar Limpo.

A actividade contou com um total de 63 elementos empenhados da Autoridade Marítima Nacional, da Direcção Regional do Ambiente e Mar, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, e da Divisão do Ambiente e Sustentabilidade do Município de Machico. Contou ainda com a participação da APRAM-Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, da CLCM – Companhia Logística e Combustíveis da Madeira, da Gomes & Caires, da Makeen Energy Portugal, da Perimadeira e do Hospital da Luz.