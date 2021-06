Trânsito flui sem dificuldades nesta manhã

Bom dia.

O trânsito nesta sexta-feira, para já sem grandes problemas de maior, flui com milhares de viaturas na estrada e com os habituais pontos mais complicados. É sobretudo na via rápida que se centram os maiores atenções, por ser a via de distribuição do tráfego nas horas de ponta.

No caso em concreto, os nós de acesso em Câmara de Lobos, subida de Santa Rita, nós de São Martinho, Santo António, nos Viveiros, Pestana Júnior, Boa Nova e Cancela, são todos pontos críticos nos acessos ao Funchal, a maior parte deles nos dois sentidos.

A rotunda do Hospital, que se torna sempre ponto de acesso problemático ao centro do Funchal, também regista nesta altura intenso tráfego automóvel, mas sem acidentes tudo corre sobre rodas.

Aos condutores que circulam a esta hora com o sol pela frente, seguramente terá de ter atenção redobrada ao encadeamento que esta causa na visão.de quem segue ao volante. Muito cuidado.