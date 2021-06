Trânsito sem dificuldades na manhã desta terça-feira

Bom dia.

Os condutores que se dirigem ao Funchal na manhã desta terça-feira podem contar com a habitual intensidade de trânsito nos acessos à cidade. De resto, podem conduzir com tranquilidade, sem com atenção a limites de velocidade e distância de segurança.

Foto Google Maps



Pode contar com uma Via Rápida ‘verde’, com o trânsito a fluir sem demoras, com excepção à subida de Santa Rita e à Boa Nova. Há, como é habitual, zonas de abrandamento nos principais nós de entrada e saída, em concreto junto das principais ribeiras.

Atenção, embora o trânsito corra sem dificuldades por enquanto aproxima-se a conhecida ‘hora de ponta’, pelo que se esperam mais zonas de abrandamento e congestionamento nos acessos ao Funchal, bem como nos pontos mais complexos dentro da própria cidade.