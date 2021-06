Trânsito complica-se na via rápida

Bom dia.

Após as primeiras horas da manhã sem muitas dificuldades, apesar do intenso tráfego sentido sobretudo a partir das 7 horas e ainda mais por alturas das 7h30, a esta hora os automobilistas que circulam na via rápida no sentido Ribeira Brava - Machico, estão a sentir enorme resistência pouco antes da entrada do túnel João Abel de Freitas (vertente sul).

O trânsito parado ou lento estende-se até perto do nó Pestana Júnior, com centenas de viaturas bloqueadas ou em marcha lenta. Desconhece-se os motivos para esta situação, mas a concessionária já está a prestar assistência por forma a normalizar o trânsito o mais rapidamente possível nesta segunda-feira.

De resto, nas restantes vias mais utilizadas e também no outro sentido da via rápida, os habituais pontos de dificuldade na circulação automóvel.