Os "crimes" de Vieira, a greve da Groundforce e o desconfinamento do Reino Unido em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- "Crimes de Vieira valem milhões ao Benfica"

- "Ex-presidente arrisca indemnização milionária"

- "Danos patrimoniais determinam o valor em causa"

- "Empréstimo em curso e venda de jogadores são exemplo de prejuízo"

- "Homicídio: Relação manda julgar jovem que atraiu Mota Jr para a morte"

- "Fogo em Monchique: Autoridades investigam negligência"

- "Inédito: Há mais doutoras que doutores"

- "Férias: Algarve é o destino preferido dos políticos"

- "Ronaldo e Georgina exibem bens de luxo"

- "Santarém: PSP abusa de amiga da filha"

- "Combustíveis voltam a ficar mais caros"

- "Pandemia: Medicamentos contra dores batem recorde"

- "Covilhã: Carteira salva PJ de armadilha mortal"

- "Benfica 2-1 Almería: Pizzi e Waldschmidt marcam em boa exibição de equipa de Jesus"

- "Sporting: Ugarte para fechar o plantel"

- "FC Porto: Dragão tem alternativa a Grujic"

Público:

- "Estado volta a pagar mais por testes PCR feitos nos laboratórios privados"

- "60 anos da Guerra Colonial: 'Não é fácil convencer a elite política a ajustar contas com o passado'"

- "Inglaterra diz adeus às restrições: 'Dia da liberdade' ou ameaça para o mundo?"

- "Educação: Professores dão nota positiva às Aprendizagens Essenciais"

- "Alemanha: Merkel foi à zona de impacto e pediu mais acção pelo clima"

- "Ensino: Banir Harper Lee? 'A literatura deve incomodar'"

- "Ambiente: Novas metas da UE para o CO2 abalam indústria automóvel"

Jornal de Notícias:

- "EDP condenada a pagar milhões por uso abusivo de postes da luz"

- "Turismo pede requisição civil nos aeroportos: Nova greve da Groundforce agendada para final de julho"

- "Socialistas abanam mas não caem com o PSD a 12 pontos"

- "Porto: Banca de droga no Viso rende um milhão por mês"

- "Covid: Decisão do Reino Unido pressiona países a desconfinar"

- "Fafe: Diocese cede e padre volta depois de tratamento"

- "Entrevista Mário Cláudio: 'Estou-me marimbando para que os críticos gostem ou não'"

- "Benfica: Jesus muda onze à última hora e dá asas à águia"

- "F.C. Porto: Sérgio e Pepe reencontram hoje colegas no Olival"

- "Volta à França: Pogacar torna a erguer o troféu nos Campos Elísios"

Diário de Notícias:

- "PS aguenta-se, mas direita ganha força"

- "Greve da Groundforce: Dois terços dos voos de Lisboa ficaram em terra no fim de semana"

- "Francisco Guerreiro: 'Muitas pessoas estão a sair do PAN. Há falta de democraticidade'"

- "Francisco Louçã: 'Para se ter sucesso numa rede social a melhor receita é o máximo de raiva'"

- "José Mendes na Fundação Casais: 'Temos de encontrar o equilíbrio entre atividade humana e limites do planeta'"

- "Alojamento local: Casas nos centros de Lisboa e Porto estão a ser postas à venda e no mercado de arrendamento"

- "Tensão no Nilo: Há mais do que água por detrás da barragem da discórdia entre a Etiópia, o Sudão e o Egito"

- "Reportagem em Cannes: Heroínas e heróis do festival e a vontade de um cinema de coragem"

Inevitável:

- "Reguengos. Agressões a comerciantes não são inéditas"

- "Textor e Vieira estiveram juntos em visitas e reuniões"

- "Alterações climáticas: 'As cidades e as infraestruturas não estão preparadas porque foram construídas com base num anterior normal climatológico"

- "Guerra entre TAP e Groundforce deixou centenas de passageiros 'pendurados'"

- "Autárquicas. Rui Tavares junta-se a Fernando Medina e quer ser vereador"

- "Finanças pessoais. Truques para ter uma reforma mais tranquila"

- "Britney Spears. A princesa da pop desesperada para sair da torre"

Negócios:

- "Isabel dos Santos sem indemnização na Efacec"

- "Conversa capital -- José Luís Cacho: 'Perdemos 15% da atividade com fecho da central termoelétrica'"

- "Como trocar as voltas ao aumento dos combustíveis?"

- "Fim de moratórias nas casas ameaça crédito ao consumo"

- "TAP bem posicionada para manter 'slots'"

- "Segurança Social: Afinal, o apoio que é pago aos independentes pode baixar"

- "Imobiliário: Megaprojeto vai nascer pela mão de turcos e franceses"

A Bola:

- "Que venha o sorteio"

- "Benfica volta a vencer na véspera de conhecer o adversário da 3.ª pré-eliminatória da Champions"

- "Krovinovic a caminho do Hajduk Split"

- "Pizzi e Waldschmidt marcam no triunfo frente ao Almería (2-1)"

- "Rui Costa: Um dos poucos craques a liderar grandes clubes"

- "Sporting: Exame para a universidade"

- "Leões não desistem de Marcus Edwards"

- "FC Porto: Compras só depois das vendas"

- "Pepe e Sérgio Oliveira estão de volta"

- "Fórmula 1: Estalou a polémica"

- "Hamilton vence após colidir com Verstappen"

- "Tour: Consagração de Pogaçar em Paris"

Record:

- "Águia cresce"

- "Benfica vence Almería (2-1) com onze muito próximo do mais forte"

- "Pizzi e Waldschmidt marcaram os golos"

- "Paulo Bernardo volta a mostrar serviço"

- "João Mário com mais 45 minutos em bom nível"

- "Gilberto deu a volta a Jesus"

- "Benfica entusiasma Meité - 'Será um orgulho vestir a camisola', diz empresário"

- "Adversário da Champions é conhecido hoje"

- "Sporting: Joelson agarra-se ao plantel"

- "Extremo quer ficar para lutar pela titularidade"

- "Leão virou à esquerda: Metade dos futebolistas são canhotos"

- "Volta a França: Bicampeão mais novo de sempre"

- "Pogaçar faz história em Paris"

- "FC Porto: Zaidu em risco por causa da CAN"

- "Pepe e Sérgio Oliveira regressam hoje"

O Jogo:

- "Agora vão exigir-me o sobro'"

- "Luis Díaz: colombiano sente-se com mais responsabilidade depois da Copa América"

- "Dilema Marega: Conceição evita dupla de avançados"

- "Como pode ser preenchida a vaga se o mercado falhar"

- "Pepe e Sérgio Oliveira regressam hoje"

- "Médio argelino Kadri apontado ao Dragão"

- "Sporting: Chegou a hora de Ugarte"

- "Ministro Eduardo Cabrita até decidiu pelo clube e pela Câmara"

- "Benfica: Roger - Um recorde a caminho"

- "Carvalhal: 'Gostei dele desde o primeiro toque'"

- "Leonardo Ruiz: três épocas no Estoril"

- "Portimonense assegura Bruno Paz (Sporting)"

- "V.Guimarães prestes a ceder Sulhnan"

- "Benfica 2-1 Almería: Embalados para o sorteio"

- "Volta a França: Rui Costa essencial no bis de Pogacar"