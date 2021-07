Dois feridos após acidente em Santo António

Há pelo menos dois feridos envolvidos num acidente com um motociclo, em Santo António, mais concretamente nas Courelas.

Cinco elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) foram encaminhados para o local - distribuídos numa ambulância e noutro carro para espalhar farelo na estrada -, bem como outra equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, com o propósito de auxiliar as duas vítimas.

Ambos foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.