Trânsito automóvel no Caminho de Santo António condicionado por duas semanas

A Câmara Municipal do Funchal informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de Julho, e por um período de duas semanas, o trânsito automóvel no Caminho de Santo António, no troço entre a Travessa do Pilar à Madalena e a Rua Cónego António Félix, ficará condicionado entre as 8 e as 17 horas.

Em causa estão intervenções na rede de água, relativas à empreitada de 'Controlo e monitorização das redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no concelho do Funchal - 2.ª fase'.

Como alternativa, a autarquia sugere:

Sentido ascendente - caminho da Azinhaga dos Ausentes;

Sentido descendente - arruamento de ligação do Caminho de Santo António à Avenida do Madalena (junto ao posto de abastecimento GALP).

A CMF solicita a compreensão dos condutores, bem como a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente. A Policia de Segurança Pública irá coordenar a operação.