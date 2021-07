Incêndio no Jardim da Serra gera preocupação

Há um incêndio activo na freguesia do Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, mais concretamente no sítio da Corrida. As chamas estão bem próximas de, pelo menos, uma habitação.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos já enviaram para o local duas equipas para combater o fogo. Encontram-se seis elementos no local que contam com o apoio da Polícia Florestal.

Um veículo de combate a incêndios florestais está a caminho do Jardim da Serra, bem como um veículo tanque tático urbano, apurou o DIÁRIO.

Há relatos de populares que tentam salvar animais que se encontram nas proximidades.