Grupo parlamentar do PSD apresenta voto de louvor ao Clube Naval da Calheta

O Grupo parlamentar do PSD apresentou um voto de louvor ao Clube Naval da Calheta, nomeadamente aos atletas Bernardo Pereira e Oleksander Bobusky, pelo “feito extraordinário de conquistar duas medalhas, primeiro e terceiro lugares, no campeonato do mundo de canoagem de mar SS1 Júnior, arrecadando o ouro e o bronze para o nosso país.”

O Clube Naval da Calheta conta com 29 anos de existência e de dedicação ao desenvolvimento de actividades desportivas de mar. O voto de louvor do PSD refere que, “de facto, este clube, fundado a 8 de Janeiro de 1992, com sede na Vila da Calheta, afirmou-se no panorama desportivo regional nos últimos anos e ganhou expressão nacional e internacional na canoagem de mar, tendo arrecadado já vários títulos nacionais e internacionais nesta modalidade.”

Para o grupo parlamentar do PSD, o trabalho tem dado frutos, com a chamada à selecção nacional do atleta Bernardo Pereira e com a participação em provas nacionais e internacionais de outros atletas do clube:

“Estes resultados, obtidos ao mais alto nível internacional, comprovam o trabalho desenvolvido com afinco e qualidade pela Clube Naval da Calheta ao nível da canoagem do mar, demonstrando que, com condições e visão, os nossos jovens podem discutir títulos mundiais em qualquer modalidade.”

O Clube Naval da Calheta tem sido apoiado pelo Governo Regional da Madeira e pela Câmara Municipal da Calheta, no desenvolvimento do seu projecto desportivo e tem sabido aproveitar os meios que dispõe ao serviço da formação dos seus atletas.