Ireneu Barreto elogia trabalho exemplar do Coronel António Nunes

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, elogiou a forma exemplar como o Coronel António Nunes, Comandante do Aeródromo de Manobra N.º 3, localizado no Porto Santo, exerceu a sua missão.

Além disso, enalteceu o desempenho desta unidade militar nas missões de apoio à população, destacando a fundamental colaboração com o Serviço Regional de Saúde nas evacuações dos residentes por motivos de saúde e, mais recentemente, no transporte das vacinas contra a covid-19 para a ilha do Porto Santo, num contributo essencial para que este município apresente a taxa mais elevada de vacinação de todos os concelhos da RAM.

No final da audiência de apresentação de cumprimentos de despedida, que se realizou hoje, no Palácio de São Lourenço, foi confirmada a presença do Representante da República na passagem de comando do Aeródromo de Manobra N.º 3, que terá lugar no próximo dia 29 de Julho nesta unidade militar.