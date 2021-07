Fixar população jovem tem de ser prioridade em São Vicente

Para a candidata do PS-Madeira à presidência da Câmara Municipal de São Vicente, o concelho de São Vicente tem de implementar com urgência uma estratégia para fixar população jovem e combater o despovoamento do concelho. Esta é a reação de Helena Freitas à notícia publicada na edição desta quarta-feira, ontem, no Diário de Notícias da Madeira, que revela que em 2020 nasceram apenas três crianças na freguesia de Ponta Delgada.

“É preocupante perceber que nada está a ser feito para inverter uma tendência de despovoamento do concelho que não é de agora. O retrato demográfico apresentado na freguesia de Ponta Delgada, que coloca em risco a perda da escola ou da creche, só pode surpreender quem não anda no terreno e quem não acompanha a realidade do concelho de São Vicente. É um sinal que nada está a ser feito pela Câmara Municipal de São Vicente para antecipar problemas e para relançar este concelho do ponto de vista social e económico”, aponta Helena Freitas.

Para a candidata socialista, a solução para fixar população e para inverter o despovoamento do concelho terá de passar pela conciliação por uma estratégia de captação de investimentos com uma aposta na criação de oportunidades, nomeadamente com uma aposta consistente na área do ensino profissional.

“Não podemos assistir impávidos e serenos à saída dos mais jovens de São Vicente à procura de empego e de melhores condições de vida noutros concelhos. Temos, por isso, de dar condições para que possam estudar e preparar-se para o mercado profissional, com oferta educativa para as áreas onde São Vicente tem maior potencial. Por isso defendo uma aposta em cursos profissionais nas áreas da vitivinicultura, agricultura, jardinagem e espaços verdes, produção agropecuária, hotelaria, restauração e bar”, propõe Helena Freitas.

Um segundo vetor é a criação de condições para captar investidores interessados em apostar em São Vicente. “Proponho a criação de um gabinete de captação e apoio ao investidor e uma estratégia de promoção do concelho de São Vicente para dar a conhecer o concelho e chegar a novos empresários. São Vicente tem potencial turístico por desenvolver, nomeadamente na área do turismo residencial, de saúde e de natureza, que deve ser incentivado pois irá levar consequentemente à criação de postos de trabalho, essenciais para fixar população mais jovem no concelho”, conclui Helena Freitas.