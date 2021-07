Escolas abertas são essenciais para a fixar jovens em Santana, defende João Paulo Luís

O candidato do PSD ao município de Santana, João Paulo Luís, reuniu com o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, num encontro de trabalho onde reiterou a sua preocupação com as condições do parque escolar e com as infraestruturas sob a tutela do Governo Regional, no concelho. Uma preocupação que evidenciou, em particular, no respeitante à conservação de alguns edifícios e ao alargamento da oferta formativa em consonância com aquilo que é a realidade do tecido empresarial de Santana.

Assumindo a educação como uma das suas principais bandeiras políticas e vincando que a aposta na educação acaba por complementar e servir de base ao aumento da natalidade e à fixação das famílias mais jovens no concelho, entendidas como prioridades da candidatura 'Novo Rumo para Santana', João Paulo Luís apelou a mais atenção e investimento nesta área.

Preocupações, garante o comunicado do partido, bem acolhidas, ficando a certeza, no fim da reunião, de que todas as infraestruturas e os respectivos anos de ensino se manterão activos, “até porque a realidade demográfica revela-se capaz de garantir um ensino abrangente e com qualidade”.

Já Jorge Carvalho afirmou que “enquanto houver massa crítica, as escolas, mantêm-se abertas”, de modo a salvaguardar, o interesse dos alunos e garantiu que Santana tem todas as condições para crescer.

“No fim desta reunião, ficamos satisfeitos com a garantia de que nenhum estabelecimento de ensino será encerrado no concelho, mesmo que sejam alvo de melhorias ou obras de manutenção”, sublinha João Paulo Luís que, ao mesmo tempo, apela a mais investimento na oferta formativa em Santana, de modo a preparar e ar dotar a população das ferramentas necessárias para enfrentar as exigências actuais e futuras do mercado de trabalho.