Condenada a 9 anos de prisão pelo maior carregamento de heroína na Madeira

Felicidade S., a cidadã cabo-verdiana de 56 anos que foi detida pela Polícia Judiciária a 1 de Agosto de 2020 quando desembarcava no Aeroporto da Madeira com cerca de 10 quilos de heroína na mala, acaba de ser condenada a 9 anos de prisão.

O acórdão foi lido esta manhã no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000) pela juíza Ana Rita Barra, que presidiu ao colectivo que julgou o caso.

Os dez quilos de heroína constituíram a maior apreensão daquela droga na Região. A arguida, que residia na Amadora e está em prisão preventiva na Cancela, tem cadastro pelo mesmo tipo de crime e até já esteve para ser expulsa de Portugal, mas no Natal de 1999 beneficiou de um indulto do então Presidente da República que a permitiu permanecer no país.