IL acusa Governo e empresa de irresponsabilidade por causa do amianto em São Vicente

O candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de São Vicente está preocupado com as últimas notícias sobre o amianto e decidiu traduzir, explica

José Carlos Gonçalves através de comunicado, uma parte de um documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o mesmo assunto: “Os efeitos da exposição a longo prazo ao amianto na saúde humana estão bem documentados. As fibras de amianto são facilmente inaladas e transportadas para as regiões inferiores do pulmão, onde podem causar doença pulmonar fibrótica (asbestose) e alterações no revestimento da cavidade torácica (pleura). Essas doenças podem levar à redução da função respiratória e à morte. A inalação também aumenta o risco de cancro no pulmão e mesotelioma”, começa o candidato por escrever.

“O aumento do coração também pode ocorrer como efeito indireto do aumento da resistência do fluxo sanguíneo pelos pulmões. As pessoas são mais propensas a sofrer doenças relacionadas ao amianto se: expostas a altas concentrações de amianto; expostas por longos períodos; expostas ao amianto com frequência”, lê-se na mesma nota que enviou para a redacção.

Suportando-se desse texto, José Carlos Gonçalves acusa os responsáveis políticos, porque “a questão das toneladas de amianto enterradas nas Ginjas, São Vicente, não são só um problema de justiça. São também um problema de saúde pública e de ambiente. E como tal, prefigura responsabilidade política. Não pode o Governo Regional da Madeira andar constantemente, e irresponsavelmente, a sacudir a água do capote daquilo que é um dever seu: a fiscalização”.

O candidato da IL à autarquia de São Vicente aponta o dedo a várias entidades que considera responsáveis: “A empresa que enterrou o amianto (e sabe-se lá em que condições o fez), a Secretaria Regional da Saúde por ainda não ter considerado este atentado como um enorme problema de saúde pública, a Secretaria Regional do Ambiente por deixar acontecer este verdadeiro terrorismo ambiental debaixo do seu nariz, a Câmara Municipal de São Vicente que no terreno não vê, não ouve e não fala, e o Presidente do Governo pela desvalorização que fez do assunto e como responsável máximo das políticas governamentais”.



“Com a Iniciativa Liberal a táctica do esquecimento não pega. Cá estaremos para lembrar aos madeirenses que a culpa não pode morrer solteira”, conclui José Carlos Gonçalves.