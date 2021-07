O primeiro prémio do Euromilhões no valor de mais de 26 milhões saiu a um único apostador não residente em Portugal.

O mesmo aconteceu com os cinco segundos prémios sorteados (no valor de 99 mil euros).O prémio mais alto que neste sorteio veio para Portugal foi um terceiro prémio no valor aproximado de 6.800 euros.

Recorde-se que a chave sorteada no Euromilhões de hoje foi a seguinte: 5, 6, 8, 11, 22 e as estrelas 3 e 4.