Céu pouco nublado no Sul da Madeira e tempo cinzento no Porto Santo

Céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na ilha de Porto Santo e geralmente pouco nublado nas vertentes Sul da ilha da Madeira.

Esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que aponta ainda para vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (35 a 45 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira até final da manhã.

Pelo Funchal o céu estará pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade

durante a tarde. O vento irá soprar fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na Costa Sul deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.

Previsão de temperatura máxima

Localidade Temperatura máxima (ºC) Funchal, Câmara de Lobos e Lugar de Baixo 25ºC Bica da Cana, St.ª Cruz, Machico, Pt.ª do Pargo e Porto Santo 24ºC Caniçal, São Vicente, Porto Moniz e Areeiro 23ºC Santana 22ºC Santo da Serra 21ºC Localidade Temperatura mínima (ºC) Bica da Cana 13ºC Santo da Serra 14ºC Areeiro 15ºC

A Madeira está hoje com o risco de exposição solar muito elevado, de acordo com a previsão do IPMA.

Recomenda-se a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O risco de incêndio é elevado em parte da Costa Leste e Oeste da Madeira, nomeadamente nos concelhos de Machico, Santa Cruz e Calheta. O restante arquipélago apresenta risco moderado.