Registo de Navios da Madeira no pódio da Europa

O Registo de Navios da Madeira (MAR) subiu ao pódio da Europa. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que foi registado um crescimento de 7,6% no primeiro semestre do ano, o que vale a terceira posição no continente europeu em número de embarcações matriculadas, tendo ultrapassado neste indicador a Noruega.

Outros assuntos em destaque

Saúde vai comprar número recorde de vacinas da gripe

Autoridades estão preocupadas com maior vulnerabilidade imunitária. Campanha arranca no fim de Setembro.

Medo domina na África do Sul

Emigrantes apreensivos lutam para defender negócios e famílias.

Violência na África do Sul obriga a interromper administração de vacinas contra a Covid-19 A África do Sul suspendeu a administração de vacinas contra a covid-19 devido à violência que tem afetado o país, disseram hoje as autoridades de saúde do país que enfrenta um aumento exponencial de casos.

Região acolhe encontro de juntas de freguesias em Novembro

150 autarcas são esperados em Câmara de Lobos no encontro anual da ANAFRE.

Agricultores já levaram 1.300 toneladas de composto biovalor

Em breve, a ARM vai abrir um ponto de distribuição no Porto Santo.

