Milionários, suspeitos de corrupção e mais restrições em destaque nos jornais

Sábado:

- "Todos os suspeitos no Porto, Benfica e Altice [operação cartão vermelho]"

- "Isaltino Morais: O caso da mulher apaixonada que perseguiu o autarca, a filha e vereadores"

- "Vera Lagoa: O novo livro revela a vida de um diabo de saias"

- "Patrícia Mamona fez saltos na linha do comboio: Desafiámos nove atletas olímpicos para fotos surpreendentes"

Visão:

- "O lado lunar dos milionários do espaço"

- "António Costa e Silva: 'Governar um país já é complicado, Governar Portugal é duas vezes mais difícil'"

- "Luís Filipe Vieira: O circuito suspeito do dinheiro"

- "Marco Galinha: As ligações polémicas do novo patrão dos média"

Correio da Manhã:

- "Venda do Benfica dá luvas de 6 milhões: Operação com investidor americano"

- "Ministério Público diz que Vieira ganhava comissão milionária com alienação das ações do 'Rei dos frangos'"

- "Líder do Real Madrid acusa Mendes e Pinto da Costa de desviarem dinheiro da contratação de Pepe"

- "Crime em Lisboa: ADN em roupa de vítima trama 'violador do retrato robô'"

- "Combustíveis: Gasolineiras aumentam margens de lucro"

- "Leiria: Marquise com piscina ameaça casa de Patrício"

- "Jogo de preparação: Sporting empata (2-2) em teste com Portimonense no Algarve"

- "FC Porto: Vitinha luta por lugar e tenta convencer Sérgio Conceição"

- "Mota Jr. Homicida confessa a ex sequestro e morte de rapper"

- "Medidas contra a pandemia: Especialistas exigem decisões mais rápidas"

- "Académica de Coimbra: Antigo presidente da 'Briosa' condenado por abuso fiscal"

- "Tragédia do Meco: Médico desmente pré-afogamento de dux"

- "Último adeus emotivo a Constança"

Público:

- "Costa ganha batalha dos apoios sociais, mas Marcelo também fica 'feliz'"

- "Clima: Bruxelas fixa limite zero para emissões de automóveis novos em 2035"

- "Alta velocidade: Comboio pode ligar Porto e Lisboa sem paragens"

- "Duarte Cordeiro: 'É altura de pensar na abertura de bares e discotecas'"

- "1944-2021: Christian Boltanski, o artista da memória humana"

- "Futebol: Transferência de Militão do FC Porto para o Real Madrid está sob suspeita"

- "Genética: Cientistas corrigem história do primeiro surto de covid-19 em Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Regras vão apertar para um milhão de pessoas no Norte"

- "Subida dos combustíveis travada por decreto"

- "Educação: Escolas sem meios para preparar 300 mil computadores"

- "Internet: PJ desfaz rede que vendia TV a mil clientes"

- "Manifestação: PSP e GNR na rua a exigir subsídio de risco"

- "Porto: Construções que ganharam um lugar na areia"

- "Brasil: Museu da Língua Portuguesa reabre a 01 de agosto"

- "Sondagem Aximage JN/DN/TSF: Maioria rejeita reabertura do futebol aos adeptos"

- "Preparação: Sporting empata a dois e FC Porto vence (3-1)"

- "Conselho Fiscal da SAD dá um mês a Vieira para sair do Benfica"

Diário de Notícias:

- "Pandemia: 'Se relaxarmos medidas vamos ter um novo pico em agosto'"

- "Merkel & Biden: Casa Branca recebe a chanceler, a dois meses da saída. Os altos e baixos na relação EUA-Alemanha"

- "Preços a subir: Governo quer limitar margens dos vendedores de combustíveis"

- "Autocaravanas: Proibição de ficar em estacionamento vai ao parlamento, mas já há 184 multas"

- "Nova dívida: Custo duplica com pandemia, mas BCE volta a contê-lo"

- "Aviação: Groundforce rejeita ajuda e TAP teme 'a iminente disrupção operacional'"

- "Luís Gomes, Universidade do Algarve: 'Temo que a concretização do PRR possa ser inviabilizada por culpa do Estado"

- "Eleições autárquicas: Transportes grátis, estacionamento barato e isenção de IMT. Os trunfos de Moedas"

Inevitável:

- "A 'sustentabilidade e a atualização das pensões' estão em causa"

- "Sem vacinas, país estaria com 60 a 80 mortes por dia"

- "Entrevista a David E. Sagre, jornalista do New York Times e autor do livro 'A Arma Perfeita': 'A Coreia do Norte pode prejudicar-nos de todas as formas'"

- "Cimeira CPLP: Grupo de cidadãos quer correr com Guiné Equatorial"

- "Apoiar: Governo vai prolongar apoio para empresas encerradas"

- "Na Índia debate-se a política dos dois filhos. Muçulmanos na mira"

- "Veneza: Governo proíbe navios no coração da cidade"

- "Restauração: Novas regras causaram perdas próximas de 90%"

Negócios:

- "Recolher noturno no Algarve litoral ameaça verão de 2021"

- "OPEP volta a ter na mão chave para preço do petróleo"

- "Greenvolt capta dinheiro português e antecipa avalancha de IPO"

- "SAD do Benfica: Investidores podem retirar ordens até ao final da oferta"

- "Paquete Funchal: Americanos renovam navio para o deixarem fora de alto-mar"

- "Lex: Fiscalistas defendem IRC mais baixo no OE para 2022"

- "TC chumba apoio aos recibos verdes"

- "Zagope junta solar às obras em que aposta"

A Bola:

- "Ultimato: Conselho fiscal da SAD é claro: Ou Luís Filipe Vieira renuncia ou será afastado no prazo de 30 dias por impossibilidade de exercer funções"

- "FC Porto: Ministério Público investiga negócio de 2016 com a PT"

- "Águias tentam contratar Valentino Lázaro"

- "Sporting-Portimonense (2-2): Classe de Bragança não chegou"

- "Espanha: Florentino Pérez lança suspeitas sobre Pinto da Costa e Jorge Mendes"

Record:

- "Sporting-Portimonense (2-2): Putos ganham pontos"

- "Leão oferece 6,5 MEuro mais bónus por Ugarte"

- "Benfica: Vieira fora de tudo"

- "Benfica: Direção chumba negócio de ações com americano"

- "'Quero crescer no FC Porto e depois dar o salto', Luis Díaz mete gelo no mercado"

- "3-1 sobre Académica: Taremi chegou e já marca"

O Jogo:

- "Ultimato e chumbo à venda de ações: Benfica exige demissão a Vieira no mesmo dia em que dá nega ao negócio do 'Rei dos Frangos' com investidor americano"

- "FC Porto: Fernando e Taremi na reviravolta"

- "Gravação de Pérez põe Pinto da Costa e Mendes em xeque"

- "Leão júnior mandou e errou"

- "Braga: Ricardo Horta: 'Sabemos o que Carvalhal quer'"

- "V. Guimarães: Quaresma brilha de 'letra' com o Vizela (2-1)"

- "Espanha: Florentino insultou Ronaldo, Mourinho, Coentrão e Figo"