CDU apresenta soluções para fixar população no Porto Moniz

A candidatura da CDU aos órgãos autárquicos do concelho do Porto Moniz esteve hoje, dia 11 de Julho, em contactos com a população local, para apresentar as suas propostas para aquele município.

"Hoje como no passado a população do Porto Moniz é confrontada, com o encerramento de serviços públicos com o envelhecimento da população, e pela saída de jovens do concelho, à procura de oportunidades de vida e de trabalho, que não encontram no concelho que os viu nascer e crescer", começou por apontar Paulo Jardim.

Para o cabeça de lista da CDU "de pouco serviu substituir PSD por PS na gestão da Câmara Municipal do Porto Moniz", porque não se alterou o "essencial".

É fundamental que exista uma verdadeira política alternativa ao serviço do povo e dos trabalhadores do Porto Moniz, que ponha fim à política de exploração e empobrecimento, política essa que é executada pelo PS e PSD.

Concretamente apontou: "Hoje como no passado a população do concelho não tem acesso às urgências no centro de saúde 24 horas por dia"; a rede de transportes públicos "é deficitária"; "o único posto dos CTT do concelho funciona apenas no turno da tarde" de segunda-feira a sexta-feira; "o Porto Moniz é o único concelho do país que não tem um balcão da Caixa Geral de Depósitos em funcionamento".

O candidato referiu-se também ao transporte de doentes - outra das bandeiras da CDU naquele concelho - apresentando a um exemplo prático.

Na semana passada tivemos conhecimento que uma pessoa doente teve de esperar das 14 até às 20 horas pelo transporte de doentes para ser transferida do Centro de Saúde do Porto Moniz para o Hospital Nélio Mendonça.

Paulo Jardim sublinha ainda que "em apenas 6 anos existiu uma redução da população do concelho na ordem das 341 pessoas".

Para fazer face a estes problemas, a candidatura da CDU promete então: "garantir a reabertura das urgências nocturnas no concelho do Porto Moniz"; "garantir um serviço transporte de doentes adequado"; reivindicar "a reposição do horário dos CTT" e "a reabertura do balcão da Caixa Geral de Depósitos"; a "recuperação dos bairros sociais do concelho", bem como "das veredas degradadas" e "das antigas estradas regionais".